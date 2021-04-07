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Спасательно-поисковая операция на реке Ингури близ села Шамгона Зугдидского района

Спасатели нашли тело четвертого погибшего в реке Ингури

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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После многочасовых поисков грузинским спасателям удалось найти в реке тело четвертого пропавшего

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Грузинские спасатели обнаружили в реке Ингури тело четвертого жителя Гальского района Абхазии, пропавшего несколько дней назад, сообщает телекомпания Rustavi2.

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Спасательно-поисковая операция на реке Ингури близ села Шамгона Зугдидского района
© Sputnik / STRINGER
На берегу реки Ингури обнаружили тела трех человек

Ранее сообщалось, что двое мужчин и две женщины пытались перебраться через реку Ингури вплавь из села Тагилони (Гальский район Абхазии) четыре дня назад. После этого связь с ними была потеряна.

Тела трех из них были найдены в реке этим утром. Тело четвертого погибшего нашли вечером близ села Орсантия Зугдидского района (Западная Грузия).

МВД Грузии начало расследование по двум статьям Уголовного кодекса Грузии – "незаконное лишение свободы" и "доведение до самоубийства". По стандартному протоколу эту статью в Грузии возбуждают при обнаружении тела без первичных признаков насильственной смерти.

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