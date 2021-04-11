Водолазы подключились к поиску в реке Риони участника акции против ГЭС

К поисковой операции привлечены спасатели из разных регионов страны, на месте работают восемь катеров

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Водолазы подключились к поиску в реке Риони близ села Намахвани Цхалтубского муниципалитета (регион Имерети, Западная Грузия) пропавшего вечером 10 апреля участника акций протеста против строительства каскада Намахвани ГЭС.

К поисковой операции привлечены спасатели из разных регионов страны. На месте поисков установлена палатка и создан оперативный штаб. По последней информации, на месте мобилизовано восемь катеров.

По информации СМИ, пропавший мужчина присоединился к участникам акций протеста несколько дней назад и приехал из Тбилиси. Знакомые пропавшего не исключают, что у него была депрессия. По их словам, недавно у мужчины умерла мать. Перед тем как войти в реку, он отдал знакомым телефон, а потом стал тонуть. Находившиеся на месте активисты пытались его спасти, но им не удалось.

Протесты против строительства ГЭС уже почти полгода продолжаются в ущелье реки Риони. Демонстранты требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией ENKA. Протестующие заявляют, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду.

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