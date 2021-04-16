Захватчик заложников в "Банке Грузии" задержан

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Захватчик заложников в филиале "Банка Грузии" в Тбилиси задержан, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

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Нападение на филиал "Банка Грузии" в тбилисском районе Авлабари произошло в пятницу около полудня. По данным банка, на момент нападения в банке находились пять человек. Спецоперация по задержанию злоумышленника длилась около полутора часа.

"Нападавший задержан, заложники освобождены, никто не пострадал", – сказал журналистам глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе.

Он добавил, что по факту начато расследование.

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"На данном этапе я не могу рассказать о требованиях нападавшего, других деталях и количестве заложников. Я сделаю дополнительный комментарий", – сказал Сирадзе.

За последние несколько месяцев в Грузии было зафиксировано сразу несколько захватов заложников в банках.

Самым крупным было нападение на филиал "Банка Грузии" в Зугдиди 21 октября. Тогда вооруженный гранатой и автоматом человек требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника. 22 октября министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся. По данным МВД, нападение на "Банк Грузии" совершил Бадри Эсебуа, его поиски продолжаются.

Еще одно крупное нападение произошло 20 ноября, когда в Тбилиси неизвестный взял в заложники девять человек. Инцидент произошел в микрофинансовой организации на проспекте Церетели. Требования у возможного захватчика в видео, показанном грузинскими телеканалами, были необычные: снизить банковские проценты, запретить азартные игры и уменьшить цены на лекарства. К концу дня напавший сам сдался полиции.

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