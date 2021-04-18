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Сейсмограф в научном центре

Землетрясение произошло ночью на западе Грузии

© photo: Sputnik
Происшествия
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Темы:
Землетрясения в Грузии (63)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210418/251496516/Zemletryasenie-proizoshlo-nochyu-na-zapade-Gruzii.html

Эпицентр землетрясения магнитудой 4,5 располагался в 302-х километрах от Тбилиси на глубине 18 километров

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в восьми километрах от города Хоби (регион Самегрело), в 302-х километрах от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Как себя вести при землетрясении?
Sputnik Armenia
Как себя вести при землетрясении?

Подземные толчки были зафиксированы в 00:46 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 18 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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Темы:
Землетрясения в Грузии (63)
Теги:
Центр сейсмического мониторинга, Землетрясение, Грузия

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