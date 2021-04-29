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Поисковая операция на реке Риони

Тело молодого мужчины обнаружено в реке Риони

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2506)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210429/251610375/Telo-molodogo-muzhchiny-obnaruzheno-v-reke-Rioni.html

Пропавший молодой мужчина участвовал в протестных акциях против строительства Намахвани ГЭС на реке Риони

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Тело молодого мужчины было обнаружено спасателями в реке Риони близ Варцихе ГЭС на западе Грузии, информацию Sputnik Грузии подтвердили в Службе управления чрезвычайными ситуациями.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, тело было найдено около получаса назад. Личность покойного станет известна после опубликования результатов экспертизы.

Спасатели в лодке на реке Риони
photo: Emergency Management Service / FB
Водолазы подключились к поиску в реке Риони участника акции против ГЭС

Предположительно, тело принадлежит молодому мужчине, который несколько недель назад пропал в селе Намахвани Цхалтубского муниципалитета. Поисковая операция началась вечером 10 апреля.

Пропавший молодой мужчина участвовал в протестных акциях против строительства Намахвани ГЭС. В день исчезновения он вместе с другими демонстрантами находился в палаточном лагере.

Очевидцы рассказывают, что мужчина зашел в разбушевавшуюся реку. Ему пытались оказать помощь, однако все старания были напрасны.

Следствие было начато по статье "доведение до самоубийства".

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Темы:
Происшествия в Грузии (2506)
Теги:
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, Риони, Грузия

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