Тело молодого мужчины обнаружено в реке Риони

Пропавший молодой мужчина участвовал в протестных акциях против строительства Намахвани ГЭС на реке Риони

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Тело молодого мужчины было обнаружено спасателями в реке Риони близ Варцихе ГЭС на западе Грузии, информацию Sputnik Грузии подтвердили в Службе управления чрезвычайными ситуациями.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, тело было найдено около получаса назад. Личность покойного станет известна после опубликования результатов экспертизы.

Предположительно, тело принадлежит молодому мужчине, который несколько недель назад пропал в селе Намахвани Цхалтубского муниципалитета. Поисковая операция началась вечером 10 апреля.

Пропавший молодой мужчина участвовал в протестных акциях против строительства Намахвани ГЭС. В день исчезновения он вместе с другими демонстрантами находился в палаточном лагере.

Очевидцы рассказывают, что мужчина зашел в разбушевавшуюся реку. Ему пытались оказать помощь, однако все старания были напрасны.

Следствие было начато по статье "доведение до самоубийства".

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