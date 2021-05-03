22:07 03 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1818
  • 100 RUB4.6439
  • USD3.4503
Поиск
Патрульная полиция и жители в масках

В Польше пропал гражданин Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2509)
108 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/1a/251571755.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210503/251636967/V-Polshe-propal-grazhdanin-Gruzii.html

50-летний уроженец Грузии жил и работал в Познани. С 18 апреля его никто не видел. Польская полиция уже ведет его поиски

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. В Польше ищут гражданина Грузии - мужчина 50 лет пропал 18 апреля, сообщает телекомпания Rustavi-2.

Паата Чикобава поехал в Польшу на заработки. Его друзья исключают вероятность конфликта с кем-нибудь. Они уже обратились за помощью к консульству Грузии.

Чикобава ищет и местная полиция. Он жил в городе Познань.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Происшествия в Грузии (2509)
Теги:
полиция, Польша, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование Пасхи в Грузии 1 мая 2021 года. Праздничная церковная служба в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба
Праздник Пасхи в Грузии: праздничная служба в соборе Самеба - фото
Обращение латвийских журналистов к генсеку ООН за помощью - видео
Обращение латвийских журналистов к генсеку ООН за помощью - видео
Военные расходы Грузии и других стран бывшего СССР
Военные расходы Грузии и других стран бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться