В Польше пропал гражданин Грузии

50-летний уроженец Грузии жил и работал в Познани. С 18 апреля его никто не видел. Польская полиция уже ведет его поиски

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. В Польше ищут гражданина Грузии - мужчина 50 лет пропал 18 апреля, сообщает телекомпания Rustavi-2.

Паата Чикобава поехал в Польшу на заработки. Его друзья исключают вероятность конфликта с кем-нибудь. Они уже обратились за помощью к консульству Грузии.

Чикобава ищет и местная полиция. Он жил в городе Познань.

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