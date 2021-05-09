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Землетрясение произошло на юге Грузии

© CC BY-SA 3.0 / Yamaguchi先生 / Kinemetrics seismograph
Происшествия
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Темы:
Землетрясения в Грузии (63)
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Sputnik Грузия
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Эпицентр землетрясения магнитудой 3,1 располагался в 93 километрах от Тбилиси на глубине десяти километров

ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 25 километрах от районного центра Цалка (регион Квемо Картли), в 92,5 километра от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Как себя вести при землетрясении?
Sputnik Armenia
Как себя вести при землетрясении?

Подземные толчки были зафиксированы в 10:27 по местному времени. Эпицентр находился на глубине десяти километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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Темы:
Землетрясения в Грузии (63)
Теги:
Центр сейсмического мониторинга, Землетрясение, Грузия

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