"Мою дочь убили": мать погибшей гражданки Казахстана прибыла в Грузию

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Айсу Айтпаева, мать гражданки Казахстана, которая погибла в Тбилиси, категорически исключает версию самоубийства дочери.
В Грузии гражданка Казахстана покончила жизнь самоубийством после изнасилования>>
Айсу Айтпаева уверена, что ее 26-летнюю дочь убили. Она уже находится в Тбилиси и в первую очередь намерена опознать тело дочери в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, а также ознакомиться с материалами дела. Женщина также побывает в консульстве Казахстана.
"Думаю, что мою дочь убили - выбросили из окна. Она не была таким ребенком, чтобы самой выброситься из окна. Она приехала в Грузию пять дней назад и работала здесь. Ранее Айсель не была знакома с задержанным, они познакомилась здесь и должны были вместе работать. В Грузию должен был приехать и мой муж, но у него возникли проблемы с документами", - заявила Айсу Айтпаева журналистам.
Гражданку Казахстана обнаружили мертвой у своего дома в Тбилиси 5 мая. По одной из версий, она выбросилась с восьмого этажа. Уже на следующий день полиция задержала уроженца города Зугдиди Бесика Тордуа по обвинению в изнасиловании и доведении до самоубийства 26-летней девушки.
Однако, как выяснили грузинские СМИ, это не единственный эпизод насилия в деле.
Грузинские телеканалы обнародовали запись разговора Айсель и Тордуа, в которой он оскорбляет ее и принуждает к самоубийству. На записи слышно также, как мужчина бьет девушку.
В той же записи девушка, которая по утверждению СМИ является Айсель Айтпаевой, говорит, что ее изнасиловал некий Мурад.
Грузинский телеканал Formula выяснил, что единственным человеком в окружении Айтпаевой в Тбилиси был гражданин Казахстана Мурад Мейрбегов – владелец фирмы, в которой работала девушка. Он уже покинул пределы Грузии.
Также по утверждению телеканала, девушку продали Мейрбегову ее родственники, у которых она жила в городе Рустави после приезда в Грузию.
Телеканал Rustavi 2, в свою очередь, утверждает, что именно после конфликта с родственниками девушка переехала к 57-летнему Тордуа.
На данный момент Тордуа помещен в заключение до приговора суда, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Следствие по делу продолжается.
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