"Мою дочь убили": мать погибшей гражданки Казахстана прибыла в Грузию

Следствие по делу пока ведется по двум статьям - изнасилование и доведение до самоубийства, один подозреваемый задержан, но в деле фигурирует еще один человек, причастность которого к смерти девушки устанавливается

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Айсу Айтпаева, мать гражданки Казахстана, которая погибла в Тбилиси, категорически исключает версию самоубийства дочери.

В Грузии гражданка Казахстана покончила жизнь самоубийством после изнасилования>>

Айсу Айтпаева уверена, что ее 26-летнюю дочь убили. Она уже находится в Тбилиси и в первую очередь намерена опознать тело дочери в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, а также ознакомиться с материалами дела. Женщина также побывает в консульстве Казахстана.

"Думаю, что мою дочь убили - выбросили из окна. Она не была таким ребенком, чтобы самой выброситься из окна. Она приехала в Грузию пять дней назад и работала здесь. Ранее Айсель не была знакома с задержанным, они познакомилась здесь и должны были вместе работать. В Грузию должен был приехать и мой муж, но у него возникли проблемы с документами", - заявила Айсу Айтпаева журналистам.

Гражданку Казахстана обнаружили мертвой у своего дома в Тбилиси 5 мая. По одной из версий, она выбросилась с восьмого этажа. Уже на следующий день полиция задержала уроженца города Зугдиди Бесика Тордуа по обвинению в изнасиловании и доведении до самоубийства 26-летней девушки.

Однако, как выяснили грузинские СМИ, это не единственный эпизод насилия в деле.

Грузинские телеканалы обнародовали запись разговора Айсель и Тордуа, в которой он оскорбляет ее и принуждает к самоубийству. На записи слышно также, как мужчина бьет девушку.

В той же записи девушка, которая по утверждению СМИ является Айсель Айтпаевой, говорит, что ее изнасиловал некий Мурад.

Грузинский телеканал Formula выяснил, что единственным человеком в окружении Айтпаевой в Тбилиси был гражданин Казахстана Мурад Мейрбегов – владелец фирмы, в которой работала девушка. Он уже покинул пределы Грузии.

Также по утверждению телеканала, девушку продали Мейрбегову ее родственники, у которых она жила в городе Рустави после приезда в Грузию.

Телеканал Rustavi 2, в свою очередь, утверждает, что именно после конфликта с родственниками девушка переехала к 57-летнему Тордуа.

На данный момент Тордуа помещен в заключение до приговора суда, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Следствие по делу продолжается.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.