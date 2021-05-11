"Хотели пожениться" - новая версия в деле гибели казахстанки в Грузии

Адвокат утверждает, что погибшая и обвиняемый планировали совместное будущее и никакого насилия в их отношениях не было

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Житель Грузии Бесик Тордуа и погибшая гражданка Казахстана Асель Айтпаева, несмотря на недолгое знакомство, думали о женитьбе, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия адвокат обвиняемого Тордуа Лаша Шукакидзе.

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Гражданку Казахстана обнаружили мертвой у места ее временного проживания в Тбилиси 5 мая. Уже на следующий день, 6 мая, полиция задержала 57-летнего уроженца города Зугдиди Бесика Тордуа по обвинению в изнасиловании и доведении до самоубийства 26-летней девушки. Ему грозит от 8-10 лет тюрьмы.

"Это абсурдное обвинение, мой подзащитный был в хороших отношениях с погибшей и даже намеревался на ней жениться, - утверждает адвокат Тордуа. - И есть доказательства, что они хотели быть вместе и никакого насилия в их отношениях не было. У обвинения нет никаких доказательств против Бесо. Единственное, на чем они строят версии, это запись разговора. Но если вы послушаете оригинал, поймете, что Бесо разговаривает спокойно. И манера его разговора никакая не насильственная".

По словам адвоката, показания нескольких свидетелей также подтверждают, что между Тордуа и Айтпаевой не было никаких разногласий. В дом Бесика молодая девушка переехала по своему желанию 30 апреля, говорит Шукакидзе.

"Переезд девушки в его дом был по ее инициативе и просьбе, - рассказывает адвокат. - Мурад, муж ее сестры, насиловал ее в течение двух дней. Бесо она призналась в этом лишь 30 числа, когда он сопровождал ее во время покупок. Возвращаясь вечером в Рустави, Бесо сказал ей, что останется с ними в Рустави, так как он не успеет вернуться в Тбилиси из-за "комендантского часа". Тогда Асель призналась ему, что не хочет возвращаться, так как Мурад ее насилует".

После признания девушки, по словам адвоката, Тордуа предложил Асель Айтпаевой остаться у него в Тбилиси или переехать в квартиру в Рустави, которая также принадлежала ему. Как вариант, Бесо также предложил помочь ей найти съемную квартиру, говорит Лаша Шукакидзе. Как уверяет адвокат, девушка предпочла остаться жить с Тордуа.

Узнав о насилии над девушкой, Тордуа хотел сдать преступника полиции, но девушка не пожелала идти в участок. Между тем Тордуа, как отмечает адвокат, избил Мурада и вынудил его покинуть страну. "Сам купил ему билет в Казахстан и отвез в аэропорт", - сообщил адвокат.

Шукакидзе отмечает, что у Асель были психологические проблемы и даже склонность к суициду - об этом свидетельствуют следы самоповреждений на запястьях, поясняет адвокат. Защита Тордуа планирует обжаловать решение о мере пресечения и потребовать его освобождения под залог.

Версии СМИ

Грузинские телеканалы обнародовали запись предположительно разговора Асель Айтпаевой и Бесика Тордуа, в которой мужской голос оскорбляет девушку и принуждает к самоубийству. На записи слышно также, как мужчина бьет ее. Кроме того, в записи девушка говорит, что ее изнасиловал некий Мурад.

Грузинский телеканал Formula выяснил, что единственным человеком в окружении Айтпаевой в Тбилиси был гражданин Казахстана Мурад М. – владелец фирмы, в которой работала девушка. Он уже покинул пределы Грузии.

Также по утверждению телеканала, девушку продали Мураду М. ее родственники, у которых она жила в городе Рустави после приезда в Грузию. Телеканал Rustavi 2, в свою очередь, утверждает, что именно после конфликта с родственниками девушка переехала к 57-летнему Тордуа. Следствие по делу продолжается.

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