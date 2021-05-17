14:52 17 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1392
  • 100 RUB4.6170
  • USD3.4186
Поиск
Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе

В Дманиси мобилизованы полицейские силы для установления порядка – МВД Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2524)
70512
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/10/249458148.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210517/251745554/V-Dmanisi-mobilizovany-politseyskie-sily-dlya-ustanovleniya-poryadka---MVD-Gruzii.html

В специальном заявлении Министерство внутренних дел призвало граждан Дманиси сохранять спокойствие и подчиниться законным требованиям полиции

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. МВД Грузии призывает жителей Дманиси прекратить беспорядки и подчиниться требованиям правоохранительных органов.

Ситуация в Дманиси вновь накалилась – полицейские не могут успокоить толпу>>

В Дманиси в регионе Квемо Картли, где накануне произошла массовая драка между молодежью с использованием дубинок и бейсбольных бит, сегодня утром ситуация вновь накалилась. В городе начались беспорядки.

Как говорится в специальном заявлении ведомства, Министерство внутренних дел как орган, ответственный за поддержание правопорядка, призывает граждан в Дманиси, соблюдать требования закона и сохранять спокойствие.

"Полиция будет действовать в рамках предоставленного ей мандата и будет реагировать на любое нарушение закона", – говорится в заявлении.

Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Массовая драка в Дманисис: МВД прокомментировало ситуацию

Здесь же отмечается, что 16 мая в Дманиси между местными жителями возник конфликт на бытовой почве. Полиция уже установила личности участников конфликта.

"Чтобы предотвратить повторение противостояния в Дманиси и искусственную эскалацию ситуации, на месте мобилизованы сотрудники МВД для поддержания общественного порядка. МВД еще раз призывает противоборствующие стороны подчиниться законным требованиям полиции и сохранять спокойствие, чтобы не способствовать искусственному перерастанию конфликта, возникшего на бытовой почве, в межэтническое противостояние", – говорится в заявлении.

Конфликт между этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети в Дманиси, который затем перерос в кровавую разборку с использованием бейсбольных бит и других подручных средств, как стало известно позднее, разгорелся по банальной причине – владелец одного из местных магазинов отказался отпускать дюжим парням пиво в долг.

Как рассказывают очевидцы, обиженные парни привели подмогу и пытались разобраться с владельцем магазина. Защитники появились и у него. В драку оказались втянутыми несколько десятков молодых людей.

Полиции с трудном удалось разнять дерущихся. Правоохранители изъяли некоторые улики, в том числе и дубинки. Практически всю ночь в отделении местной полиции велся допрос участников конфликта.

По факту ведется следствие.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Происшествия в Грузии (2524)
Теги:
Конфликт, Дманиси, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мисс Перу Яник Масета Дель Кастильо во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
Самые необычные и оригинальные национальные костюмы конкурса "Мисс Вселенная" - фото
Уникальный пневмоход собрал изобретатель из России
Изобретатель из России собрал уникальный пневмоход – видео
Спид в Грузии
СПИД в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться