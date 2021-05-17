В Дманиси мобилизованы полицейские силы для установления порядка – МВД Грузии

В специальном заявлении Министерство внутренних дел призвало граждан Дманиси сохранять спокойствие и подчиниться законным требованиям полиции

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. МВД Грузии призывает жителей Дманиси прекратить беспорядки и подчиниться требованиям правоохранительных органов.

Ситуация в Дманиси вновь накалилась – полицейские не могут успокоить толпу>>

В Дманиси в регионе Квемо Картли, где накануне произошла массовая драка между молодежью с использованием дубинок и бейсбольных бит, сегодня утром ситуация вновь накалилась. В городе начались беспорядки.

Как говорится в специальном заявлении ведомства, Министерство внутренних дел как орган, ответственный за поддержание правопорядка, призывает граждан в Дманиси, соблюдать требования закона и сохранять спокойствие.

"Полиция будет действовать в рамках предоставленного ей мандата и будет реагировать на любое нарушение закона", – говорится в заявлении.

Здесь же отмечается, что 16 мая в Дманиси между местными жителями возник конфликт на бытовой почве. Полиция уже установила личности участников конфликта.

"Чтобы предотвратить повторение противостояния в Дманиси и искусственную эскалацию ситуации, на месте мобилизованы сотрудники МВД для поддержания общественного порядка. МВД еще раз призывает противоборствующие стороны подчиниться законным требованиям полиции и сохранять спокойствие, чтобы не способствовать искусственному перерастанию конфликта, возникшего на бытовой почве, в межэтническое противостояние", – говорится в заявлении.

Конфликт между этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети в Дманиси, который затем перерос в кровавую разборку с использованием бейсбольных бит и других подручных средств, как стало известно позднее, разгорелся по банальной причине – владелец одного из местных магазинов отказался отпускать дюжим парням пиво в долг.

Как рассказывают очевидцы, обиженные парни привели подмогу и пытались разобраться с владельцем магазина. Защитники появились и у него. В драку оказались втянутыми несколько десятков молодых людей.

Полиции с трудном удалось разнять дерущихся. Правоохранители изъяли некоторые улики, в том числе и дубинки. Практически всю ночь в отделении местной полиции велся допрос участников конфликта.

По факту ведется следствие.

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