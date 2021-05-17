Ситуация в Дманиси под контролем МВД – местные жители остаются на улице

Участники акции собрались у здания местной полиции и требуют освободить своих сограждан, задержанных во время беспорядков. В Дманиси прибыл губернатор Квемо Картли

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Ситуация в Дманиси, где произошла массовая драка с участием нескольких сотен местных жителей, относительно успокоилась.

Жители Дманиси с улицы Девятого апреля переместились к зданию полиции, где по их данным находятся задержанные во время беспорядков.

Ситуация в Дманиси вновь накалилась – полицейские не могут успокоить толпу>>

Конфликт между местными жителями в Дманиси начался накануне. Причиной для противостояния послужил отказ продавщицы одного из местных продуктовых магазинов продать молодым людям спиртные напитки в долг. По словам женщины, недовольные покупатели осыпали ее нецензурной бранью, а ее отца, который попытался защитить дочь, молодые люди ударили по голове.

По данным СМИ, конфликт произошел между этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети в воскресенье и разгорелся с новой силой утром в понедельник.

МВД Грузии призвало жителей Дманиси прекратить беспорядки и подчиниться требованиям правоохранительных органов.

Ситуацию в Дманиси комментируют грузинские политики.

Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, требует от полиции принять своевременные меры и действовать оперативно.

"Соответствующие ведомства должны принять своевременные меры для примирения сторон и мирного разрешения конфликта. Такое равнодушие по отношению к собственному населению недопустимо. Я также призываю противоборствующие стороны сохранять спокойствие, чтобы не способствовать искусственному перерастанию конфликта на местах в межэтническое противостояние", – сказал Вашадзе.

По словам председателя парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклия Кадагишвили, закон должен строго применяться ко всем участникам противостояния в Дманиси, независимо от национальности, поскольку в этом случае все являются гражданами Грузии.

"Правительство полностью заинтересовано в разрешении этого конфликта. Бытовой конфликт начался вчера по банальной причине, и его проявление по национально-этническому признаку недопустимо с учетом внутриполитической ситуации в нашей стране, а также ситуации в регионе. Если кто-то и заинтересован в разжигании конфликта, то это явная враждебность по отношению к стране. Я не могу заранее сказать, спровоцировано это или возникло спонтанно", – сказал Кадагишвили.

По словам главы полиции региона Квемо Картли Лаши Гогиашвили, было сделано все возможное, чтобы не допустить новых столкновений.

"Сотрудник каждого подразделения МВД старались изо всех сил и делали все возможное, чтобы не допустить столкновений, максимально разоружили всех," – сказал Гогниашвили.

На месте находится губернатор Квемо Картли, который пытается разрядить обстановку и успокоить народ.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.