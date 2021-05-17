В Дманиси прибыли глава МВД и СГБ Грузии

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили прибыли в Дманиси, где со вчерашнего дня сохраняется напряженная обстановка.

После вчерашней массовой драки в городе неспокойно.

Ситуация в Дманиси под контролем МВД – местные жители остаются на улице>>

По словам Гомелаури, все, кто нарушил закон, будут наказаны по всей строгости закона.

"То, что произошло вчера, очень печально. Вчера же мы начали расследование. Не имеет значения, кто эти люди. Все нарушившие закон будут наказаны по всей строгости закона. Это очень плохой факт. Почему-то некоторые (я не хочу называть какие-либо силы или группы) пытаются превратить конфликт в межнациональный. Азербайджанцы и грузины – наши граждане. Мы веками жили вместе, мы братья. Этот вопрос, конечно, не должен перерастать в этническое противостояние", – сказал Вахтанг Гомелаури.

По факту инцидента начато расследование и проводятся соответствующие мероприятия, отметил министр.

"Мы пока не можем подтвердить задержания. Работаем вместе с прокуратурой. Согласен с тем, что была плохая ситуация, люди собрались очень быстро и быстро создали хаосную ситуацию. После вчерашнего дня полиция была усилена, были введены дополнительные силы, однако в данном случае этих сил оказалось недостаточно. Было до 150 человек, но взять ситуацию под контроль мы не смогли, поэтому пришлось в Дманиси ввести дополнительные силы. После этого ситуация успокоилась", – Гомелаури.

Конфликт между местными жителями в Дманиси начался накануне. Причиной для противостояния послужил отказ продавщицы одного из местных продуктовых магазинов продать молодым людям спиртные напитки в долг. По словам женщины, недовольные покупатели осыпали ее нецензурной бранью, а ее отца, который попытался защитить дочь, молодые люди ударили по голове.

Всю ночь в полиции опрашивали участников конфликта.

По данным СМИ, конфликт произошел между этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети в воскресенье и разгорелся с новой силой утром в понедельник.

МВД Грузии призвало жителей Дманиси прекратить беспорядки и подчиниться требованиям правоохранительных органов.

По факту ведется следствие.

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