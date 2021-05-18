Почему бытовой спор в Дманиси перерос в столкновения – мнение эксперта

Конфликт нельзя считать межнациональным конфликтом, так как в данном случае не все члены двух разных этнических групп настроены враждебно друг к другу, считает эксперт

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Столкновения в Дманиси (регион Квемо Картли) дали ясно понять, что процесс гражданской интеграции в регионах, густо населенных этническими меньшинствами, проходит медленно и малоэффективно, заявил эксперт по проблемам Кавказа, аналитик Мамука Арешидзе в интервью Sputnik Грузия.

Массовые столкновения в Дманиси между этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети, которые разгорелись на банальной бытовой почве, длились почти сутки. Ситуацию удалось стабилизировать к вечеру понедельника, после многочасовых переговоров с участием глав МВД, СГБ, председателя парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Созара Субари, а также представителей духовенства.

"Считаю, что власти региона не проводят ту политику, которую предлагает им центральное руководство. То есть процесс гражданской интеграции нельзя проводить фрагментально. Министерство должно заниматься этим вплотную. Скажем, изучение государственного языка – кое-где это происходит на определенном уровне, кое-где на низком уровне, а кое-где вообще не происходит", – заявил Арешидзе.

То, что молодые люди учатся в ВУЗах в Тбилиси и в других городах, по мнению эксперта, очень хорошо, этого раньше не было, но это тоже фрагмент.

"В целом процессом, который называется "Гражданская интеграция", должны заниматься люди, которые это дело понимают, любят и могут. А когда этим делом занимаются профаны, люди, которые не знают специфику региона, получается то, что получается", – считает Арешидзе.

Главной причиной разгоревшегося конфликта Арешидзе считает запоздалое вмешательство местных властей.

"Местные власти должны были действовать по-быстрому после того инцидента, который произошел вчера вечером. Тогда надо было принимать меры, так как мы знаем, что очень сенситивный регион в этом смысле и нельзя допускать таких эксцессов. А вчера они уснули спокойно, и мы получили сегодня то, что получили", – отметил аналитик.

Кроме того, аналитик полагает, то конфликт был хорошо организован и не носил стихийный характер. По его словам, подобные бытовые инциденты происходят часто, но не перерастают в массовые беспорядки.

"Может он послужил как причина определенного взрыва, но опыт подсказывает, что там все шло по нарастающей и, в конце концов, кое-кто захотел провести свои интересы. В частности, может иностранные организации хотели провести свои интересы. Но это не смягчает вину местного руководства, которая упустила такой фактор. Чувствовалось, что все было организованно, а не происходило спонтанно, учитывая численность противостоящих друг другу людей, их мобилизация. Все это дает повод думать, что кое-кто к этому готовился", – рассказал Арешидзе.

Раньше были такие случаи, но не такие массовые. На бытовом уровне везде такие вещи происходят, и в тех районах, где живут национальные меньшинства, и где не живут. Но такого массового давно не было. Вот в Квемо Картли такого не было кажется с 90-х годов.

По словам Арешидзе, инцидент носит признаки этнического противостояния. Его нельзя считать межнациональным конфликтом, так как в данном случае не все члены двух разных этнических групп настроены враждебно друг к другу, а лишь отдельные их представители, подчеркнул аналитик.

Беспорядки в Дманиси начались вечером в воскресенье. Конфликт между этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети, который затем перерос в кровавую разборку с использованием бейсбольных бит и других подручных средств, как стало известно позднее, разгорелся по банальной причине – владелец одного из местных магазинов отказался отпускать дюжим парням пиво в долг.

Как рассказывают очевидцы, обиженные парни привели подмогу и пытались разобраться с владельцем магазина. Защитники появились и у него. В драку оказались втянутыми несколько десятков молодых людей.

Всю ночь в полиции опрашивали участников конфликта.

В понедельник утром ситуация в Дманиси обострилась – на улицах возобновились массовые драки. Собравшиеся напали на журналистов и даже проявили агрессию к сотрудникам полиции.

МВД пыталось восстановить общественный порядок долгое время, мобилизовав дополнительные силы. Полиция ограничила въезд и выезд из города, попасть в который можно только по специальным пропускам.

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