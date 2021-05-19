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Сейсмограф в научном центре

В Грузии произошло землетрясение

© photo: Sputnik
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2535)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210519/251765585/V-Gruzii-proizoshlo-zemletryasenie.html

Эпицентр землетрясения находился в Самцхе-Джавахети недалеко от Ниноцминда в селе Фока. Сила толчков составляла 3,1

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло на юге Грузии.

Эпицентр землетрясения находился около Ниноцминда у села Фока (регион Самцхе-Джавахети), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 06:19 по местному времени.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2535)
Теги:
Землетрясение, Грузия

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