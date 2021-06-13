Наводнение в Тбилиси - шесть лет после трагедии

С утра к мемориалу погибших 13 июня на улице Сванидзе пришли политики, пожарные-спасатели, родные и близкие погибших и рядовые тбилисцы

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Серые дождевые тучи сегодня с утра сковывали небо - таков Тбилиси спустя шесть лет после страшной трагедии 13 июня 2015 года.

В ночь с 13 на 14 июня 2015 года вроде не опасная река Вере разрушила все на своем пути. Уровень воды в реке поднялся из-за обвала, который произошел на дороге Цхнети-Бетания. На некоторое время реку Вере перекрыло, и она вышла из берегов. Были затоплены дворы и первые этажи домов - 200 семей остались без крова, повреждены участки дороги и другие объекты инфраструктуры.

Наводнение унесло жизни 21 человека, а двое до сих пор числятся в списке без вести пропавших. Вода затопила часть зоопарка. Десятки животных погибли, а других, включая знаменитого бегемота Беги, львов и волков, пришлось отлавливать по всему городу. Многих пришлось усыпить. 17 июня жертвой одного из сбежавших тигров стал случайный прохожий. Не повезло питомцам частного собачьего приюта Тамаза Элизбарашвили. Все они погибли.

С утра к мемориалу погибших 13 июня на улице Сванидзе пришли политики, пожарные-спасатели, родные и близкие погибших и рядовые тбилисцы.

Первыми к мемориалу пришли спасатели, на чьи плечи легла самая тяжелая работа в ту ночь. Во время наводнения они потеряли своего сотрудника Зураба Музашвили , который успел спасти семь человек, но не смог спастись сам. Тело Зураба нашли на третий день после наводнения,на территории парка Мзиури. Ему было 37 лет. Одна из улиц в Тбилиси теперь носит его имя.

По словам премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, 13 июня - это большая трагедия, в которой погибло много граждан, с другой стороны - эта ситуация объединила все общество.

"Мы все хорошо помним этот день. Это большая трагедия для нашей страны, нашего населения. В этот день, 13 июня, унес жизни многих наших граждан. Сегодня мы отдаем им дань уважения, почтили их память. Хочу еще раз выразить соболезнования их семьям в связи с этой великой трагедией. С другой стороны, вы хорошо помните, что эта трагедия объединила все наше общество, народ, нацию, нашу молодежь. Тогда наша молодежь выразила беспрецедентную, невероятную солидарность", - сказал Ираклий Гарибашвили.

Пришел почтить память погибших и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"13 июня - один из самых тяжелых дней в новейшей истории Грузии. Это день, который наша столица будет всегда помнить. Очень жаль, что мы потеряли много людей, и я хотел бы еще раз выразить соболезнования семьям и родственникам этих людей", - сказал мэр Тбилиси.

На следующее утро после трагедии центр города был усыпан вырванными с корнями деревьями и грязью. Желание помочь расчистить улицы тогда выразили порядка 10 тысяч волонтеров, которых прозвали поколением "резиновых сапог".

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