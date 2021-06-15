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Работа сейсмографа

На юге Грузии произошло землетрясение

© CC BY 2.0 / Marcin Wichary / seiso sensor
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2573)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210615/252023276/Na-yuge-Gruzii-proizoshlo-zemletryasenie.html

Подземные толчки магнитудой 3,3 были зафиксированы в 166 километрах от Тбилиси в регионе Самцхе-Джавахети близ села Самеба. Эпицентр находился на глубине 11 км

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 25 километрах восточнее от районного центра Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети), близ села Самеба, в 166 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 08:56 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 11 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2573)
Теги:
Землетрясение, Грузия

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