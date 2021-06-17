Полиция изучает гибель лебедей на западе Грузии

По мнению мэрии района, полиция имеет дело с осознанным вандализмом и виновных еще предстоит найти

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. МВД Грузии выясняет обстоятельства гибели лебедей на Лебедином озере в городе Чиатура, говорится в сообщении мэрии района.

Причиной интереса полиции, стало обнаружение у озера семи растерзанных птиц поздно ночью. Спасти орнитологам удалось только одного лебедя.

"В течение 50 лет на Лебедином озере подобного не происходило, и, вероятно, мы имеем дело с осознанным вандализмом, что должны установить правоохранители", – заявляют в мэрии.

Лебединое озеро в городе Чиатура – одно из главных достопримечательностей города. Оно было устроено в 70-х годах прошлого столетия. О птицах заботились местные власти и у каждой из них были свои имена.

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