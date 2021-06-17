Иностранку нашли мертвой в Батуми

Женщине, труп которой обнаружили в одной из съемных квартир, на вид лет сорок, жила она одна, следов насилия на теле незаметно. Причину смерти предстоит установить экспертизе

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Тело женщины было найдено в одной из съемных квартир в Батуми, сообщает телеканал "Рустави 2".

По распространенной информации, женщине на вид около 40 лет и она приезжая – иностранная гражданка.

Ее тело нашли соседи по дому на улице Тбел Абусеридзе, где она снимала квартиру. По словам соседей, она жила одна.

В МВД Грузии подтвердили факт и сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства".

На месте работают эксперт-криминалисты. Другие детали пока не сообщаются.

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