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Сейсмограф

На юге Грузии произошло землетрясение

© CC BY-SA 2.0 / Ken Lund / Seismographs
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210619/252072646/Na-yuge-Gruzii-proizoshlo-zemletryasenie.html

Землетрясение произошло близ того места, где несколькими днями ранее произошло два подземных толчка

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в 12 километрах восточнее от районного центра Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети), близ села Сагамо, в 176 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 21:16 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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Теги:
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