Задержанным на акции в Аджарии присудили крупный штраф

Местные жители решили прибегнуть к протесту после того, как на аукцион была вынесена часть земельных участков Кобулетского района

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Батумский городской суд обязал выплатить штраф в размере двух тысяч лари (630 долларов США) четверых задержанных за административные правонарушения во время субботней акции протеста в селе Бобоквати Кобулетского муниципалитета Аджарии.

Местные жители решили прибегнуть к протесту после того, как правительство Аджарской автономной республики вынесло на аукцион часть земельных участков Кобулетского района. Протестующие утверждают, что эта земля принадлежит им и в 2004 году была незаконно конфискована государством. В знак протеста местные жители перекрыли участок железной дороги Батуми-Тбилиси, после чего в дело вмешалась полиция.

Задержанные обвиняются их в мелком хулиганстве и неподчинении законному требованию сотрудника полиции.

Как сообщили журналистам протестующие, они не согласны с решением суда и не намерены платить штраф. По их словам, полиция применила силу против задержанных на акции протеста.

"Мы продолжим акции, мы не откажемся от земель наших предков. Объявленный аукцион будет отменен, а территория будет возвращена в нашу собственность", - заявляют протестующие.

Они требуют привлечения к делу представителей дипломатического корпуса.

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