В Грузии произошло землетрясение

Подземные толчки магнитудой 3 были зафиксированы приблизительно в том же районе в регионе Квемо Картли, что и 15, и 18 июня

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3 произошло в 25 километрах от города Дманиси у села Самеба (регион Квемо Картли), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 09:20 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 километров.

Подземные толчки магнитудой 3 и 3,3 балла на этой территории были зафиксированы и 15, и 18 июня.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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