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Арестованный в наручниках

Криминальному авторитету Вато Кипиани предъявили обвинение в Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (250)
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В Грузии Кипиани обвиняют в организации убийства в 2019 году – тогда взорвался автомобиль братьев Георгия и Давида Пеикришвили, которые известны связями в криминальном мире

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Криминальному авторитету Вато Кипиани в Тбилиси предъявили обвинение в организации убийства, сообщает Первый канал.

Кипиани был задержан в Тбилисском международном аэропорту в пятницу ночью. Туда он прибыл из Украины. По решению украинских властей его выдворили из страны.

Тбилисский городской суд. У входа в здание во время судебного процесса над задержанными
© Sputnik / Alex Shlamov
Обвиняемые в подготовке убийства братьев Пеикришвили будут ждать приговора в тюрьме

В Грузии Кипиани обвиняют в организации убийства в 2019 году. Тогда взорвался автомобиль братьев Пеикришвили, которые известны связями в криминальном мире.

О предотвращении убийства и задержании шестерых человек СГБ Грузии сообщило в январе 2020 года. Приговор по этому делу уже вынесен. По делу уже осуждены шесть человек, но расследование продолжалось до сих пор с целью выявления организаторов преступления.

По данным СГБ, организаторами убийства братьев были трое представителей криминальных кругов из Грузии и Украины. Осуществить его должен был гражданин Украины за 20 тысяч долларов. Уже в Грузии гражданин Украины получил деньги на расходы, оружие и взрывчатку от грузинских сообщников. Потенциальный "киллер" был задержан в Харьковe.

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Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (250)

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