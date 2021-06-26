Криминальному авторитету Вато Кипиани предъявили обвинение в Грузии

В Грузии Кипиани обвиняют в организации убийства в 2019 году – тогда взорвался автомобиль братьев Георгия и Давида Пеикришвили, которые известны связями в криминальном мире

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Криминальному авторитету Вато Кипиани в Тбилиси предъявили обвинение в организации убийства, сообщает Первый канал.

Кипиани был задержан в Тбилисском международном аэропорту в пятницу ночью. Туда он прибыл из Украины. По решению украинских властей его выдворили из страны.

В Грузии Кипиани обвиняют в организации убийства в 2019 году. Тогда взорвался автомобиль братьев Пеикришвили, которые известны связями в криминальном мире.

О предотвращении убийства и задержании шестерых человек СГБ Грузии сообщило в январе 2020 года. Приговор по этому делу уже вынесен. По делу уже осуждены шесть человек, но расследование продолжалось до сих пор с целью выявления организаторов преступления.

По данным СГБ, организаторами убийства братьев были трое представителей криминальных кругов из Грузии и Украины. Осуществить его должен был гражданин Украины за 20 тысяч долларов. Уже в Грузии гражданин Украины получил деньги на расходы, оружие и взрывчатку от грузинских сообщников. Потенциальный "киллер" был задержан в Харьковe.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.