Акция против секс-меньшинств в Тбилиси: пострадали журналисты

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Кинопоказ, которым должна открыться неделя мероприятий защитников прав ЛГБТ в Тбилиси, сопровождается акцией протеста - демонстранты пытаются сорвать мероприятие, сообщает корр. Sputnik Грузия с места событий.

"Опасность реальна" – НПО призывают власти Грузии обеспечить безопасность ЛГБТ-марша

НПО "Тбилиси Прайд" организовало неделю солидарности секс-меньшинствам, которая завершится 5 июля в центре столицы "Маршем достоинства".

Участники акции сначала пытались прорваться через кордон полиции, а после стали кидать камни в здание. Часть камней попала в журналистов.

В эти минуты полиция пытается успокоить собравшихся.

Ранее МВД Грузии заявило, что примет все соответствующие меры, чтобы обеспечить безопасное проведение мероприятий, запланированных на 1 июля и обеспечить порядок и защиту свободы выражения.

Против мероприятий в поддержку ЛГБТ открыто выступила патриархия Грузии, отметив, что неделя "Тбилиси прайд" и планируемый 5 июля "Марш достоинства" не защищает интересы ЛГБТ, а "способствует получению определенных дивидендов для малой группы и искусственному возникновению агрессии против этой группы среди людей".

Выступают против мероприятий и консервативные радикальные организации, которые требуют их запретить, в противном случае они собираются своими силами сорвать мероприятие.

Между тем, неделя в защиту ЛГБТ получила широкую поддержку со стороны международного сообщества. Также мероприятия поддержали часть оппозиционных партий, правозащитные организации и президент Грузии.

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