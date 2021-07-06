МВД Грузии приступило в расследованию правонарушений во время беспорядков 5 июля в Тбилиси

Следствие ведется как по административным, так и по уголовным делам, пострадавшими в большинстве из них фигурируют журналисты

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Восемь человек задержаны за административные правонарушения во время беспорядков в Тбилиси 5 июля, сообщает МВД Грузии.

Как говорится в заявлении ведомства, в ходе проведенного следствия также выявлены факты насилия против 55 лиц, из которых 53 – представители различных СМИ.

Следственные мероприятия продолжаются по нескольким конкретным фактам нарушения закона. В том числе по фактам насилия в отношении представителей СМИ и созданию им помех в профессиональной деятельности. Следствие идет по статье 154 ("Создание помех в журналистской профессиональной деятельности") и 126 ("Насилие") Уголовного кодекса Грузии.

Уголовное дело также возбуждено по фактам нападения на офисы неправительственных организаций "Позор" и "Тбилиси прайд" по статье "Преднамеренная порча или уничтожение чужого имущества".

Отдельное следствие ведется по поводу взрыва пиротехники в офисе одной из неправительственных организаций, во время которого пострадал один человек.

"Министерство внутренних дел еще раз осуждает любые действия, мотивированные ненавистью, в том числе насилие против представителей медиасредств. По всем перечисленным фактам ведутся следственные и процессуальные действия. С целью идентификации правонарушителей изучаются отражающие инциденты материалы", – говорится в заявлении МВД Грузии.

Радикально настроенные группировки устроили накануне беспорядки в центре Тбилиси, выступив против намеченного "Марша достоинства", который должна была провести НПО "Тбилиси прайд" в знак солидарности с секс-меньшинствами 5 июля. Из-за крайне напряженной ситуации во избежание физических столкновений организация в итоге отказалась от своих намерений. Однако предотвратить насилия на улицах Тбилиси не удалось. Вместо представителей ЛГБТ и их защитников всю агрессия противники "прайда" направили на журналистов и гражданских лиц "сомнительной наружности".

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