МВД Грузии: на акции в Тбилиси задержаны сто человек

Большая часть задержанных во время беспорядков на проспекте Руставели отпущена под подписку, в изоляторах временного содержания остаются 32 человека, которым инкриминируются более серьезные правонарушения

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Сто человек задержаны за нарушение общественного порядка, неподчинение полиции и насилие во время беспорядков на проспекте Руставели в Тбилиси 6 июля, сообщает МВД Грузии.

Из задержанных 68 освобождены в тот же день под подписку, 32 человека остаются в изоляторе временного содержания.

Также сообщается, что за создание помех в профессиональной деятельности и нападение на оператора "PalitraNews" задержан 32-летний И. К.

Следствие идет по двум статьям УК Грузии – незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении профессиональной деятельности, то есть их принуждение к распространению либо воздержанию от распространения информации (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового) и насилие (наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, или домашним арестом на срок от шести месяцев до одного года, или лишением свободы на срок до одного года с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового).

Что же касается второго человека, задержанного в качестве обвиняемого, это 55-летний Г. Ш., который повредил автомобиль патрульной полиции. По факту начато следствие по статье УК Грузии – повреждение или уничтожение чужой вещи (наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста до ста восьмидесяти часов, или исправительными работами на срок до одного года, или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободы на срок от одного года до трех лет).

В заявлении МВД отмечено, что полиция на обеих акциях осуществила все те меры, которые предусмотрены законом, чтобы граждане могли выражать свой протест в максимально спокойной обстановке. Несмотря на неоднократные призывы полиции, участники акции продолжали сопротивляться, бросали разные вещи, в результате чего трое правоохранителей получили телесные повреждения разной степени. В результате агрессивных действий участников акции повреждены автомобили патрульной полиции.

Министерство внутренних дел обещает адекватно отреагировать на все противоправные действия участников акции на проспекте Руставели.

"Протест части граждан на контракции 6 июля текущего года вышел за рамки закона о свободе слова и собраний. Акция у первой классической гимназии и храма Кашвети приняла насильственный характер", – говорится в заявлении ведомства.

Территория перед парламентом на проспекте Руставели в Тбилиси накануне, после того, как там завершилась акция гражданской общественности, осудивших насилие, была занята противниками ЛГБТ, которые называют себя защитниками традиционных ценностей. Они сорвали флаг ЕС с флагштока и сожгли его. До этого полиция успела эвакуировать оттуда участников "акции молчания" против насилия и предотвратить открытые столкновения.

Противники ЛГБТ в течение всего вечера пытались прорваться на эту территорию, где проходила "акции молчания" и на которой не было сделано ни одного политического заявления. На нее также пришли пришли представители "Тбилиси прайд" с символикой ЛГБТ.

Полиция выстроила кордон, чтобы не допустить открытых столкновений. Участники контракции кидали бутылки, яйца, петарды, камни и куски арматуры. До поздней ночи на проспекте Руставели происходили беспорядки и столкновения радикальных группировок с полицией, пока в дело не вступил спецназ.

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