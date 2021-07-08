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Руки в наручниках

Спецоперация против "воровского мира" в Грузии: задержано 25 человек

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1521)
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Операция проводилась в нескольких городах Грузии, и задержанным предъявили обвинения в членстве в воровском мире и участии в воровской сходке

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Сотрудники полиции раскрыли сеть "воровского мира", действующую на территории Грузии и имевшую связи с известными грузинскими ворами в законе, находящимися за границей, говорится в сообщении МВД Грузии.

Всего за членство в воровском мире и участие в воровской сходке задержали 25 человек и предъявили обвинения четырем уже отбывающим сроки в тюрьме, еще два человека объявлены в розыск. Всем задержанным грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

Руки в наручниках. Задержание преступника
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Операция по задержанию одновременно проводилась в Тбилиси, Рустави, Гори, Карели, Хони, Амбролаури, Болниси, Тетрицкаро, Дманиси, Лагодехи и Гардабани.

Следствие выяснило, что задержанные признают авторитет воровского мира и участвовали в преступной деятельности, в том числе воровских разборках, которые касались оценки действий, решения споров, вопросов смены статуса и других вопросов, связанных с воровским миром.

По данным МВД, большинство из задержанных в прошлом судимы и у них было специальное пространство, где проходили воровские разборки и организовывались преступления.

Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Также следствие выяснило, что у задержанных была связь с такими "ворами в законе", как Каха Руставский, Шотико Болнисский, Намик Бакинский, Лука Асанидзе, Паата Тбилисский, Чуто Хонский и другими.

От действий задержанных пострадало до 100 человек.

В апреле 2018 года в Грузии ужесточили законодательство в борьбе с криминальным менталитетом. Теперь в стране наказуемым является не только принадлежность к воровскому миру, но и воровская сходка, воровская разборка и обращение к представителю воровского мира.

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Темы:
Преступность в Грузии (1521)
Теги:
МВД Грузии, Вор в законе, Грузия

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