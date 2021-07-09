Десять представителей воровского мира будут ждать приговора в тюрьме

Задержанные признают авторитет воровского мира и участвовали в преступной деятельности, в том числе воровских разборках

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал предварительное заключение десяти из 25 задержанных в рамках спецоперации полиции против воровского мира в Грузии.

На заседании в пятницу суд рассмотрел вопрос избрания меры пресечения 10 задержаны, решение по остальным обвиняемым пройдет в субботу.

Адвокаты задержанных просили отпустить их подзащитных под залог до вынесения приговора, однако суд принял сторону обвинения.

О завершении спецоперации в разных городах Грузии против воровского мира МВД Грузии сообщило в четверг. По данным ведомства, по делу задержано 25 человек, двое объявлены в розыск, а еще четырем предъявлены обвинения в тюрьме.

Следствие выяснило, что задержанные признают авторитет воровского мира и участвовали в преступной деятельности, в том числе воровских разборках, которые касались оценки действий, решения споров, вопросов смены статуса и других вопросов, связанных с воровским миром.

По данным МВД, большинство из задержанных в прошлом судимы и у них было специальное место, где проходили воровские разборки и организовывались преступления.

Также следствие выяснило, что у задержанных была связь с такими "ворами в законе", как Каха Руставский, Шотико Болнисский, Намик Бакинский, Лука Асанидзе, Паата Тбилисский, Чуто Хонский и другими.

От действий задержанных пострадало до 100 человек.

В апреле 2018 года в Грузии ужесточили законодательство в борьбе с криминальным менталитетом. Теперь в стране наказуемым является не только принадлежность к воровскому миру, но и воровская сходка, воровская разборка и обращение к представителю воровского мира.

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