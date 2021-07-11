МВД готово подключить к расследованию дела о смерти журналиста независимого эксперта

На данный момент уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. МВД Грузии предложило семье погибшего оператора телекомпании "Пирвели" Лексо (Александре) Лашкарава подключить к судебно-медицинской экспертизе независимого и международного эксперта, говорится в заявлении ведомства.

Лексо Лашкарава был найден мертвым утром в воскресенье в собственной квартире. Шесть дней назад он был жестоко избит противниками ЛГБТ. Оператор получил переломы костей лица, и понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома, накануне был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале "Пирвели", где вспоминал события 5 июля.

Мать Лексо Лашкарава, которая утром обнаружила сына мертвым, утверждает, что ее сын был абсолютно здоров до избиения на акции 5 июля, она связывает его смерть именно с этими событиями, но не может назвать конкретную причину.

"Следствие предложило членам семьи, чтобы в судебно-медицинской экспертизе принял участие независимый и международный эксперт по их личному усмотрению", - говорится в заявлении МВД.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.

К настоящему времени по обвинению в нападении на Лашкарава и еще одну сотрудницу телеканала 5 июля задержаны четверо человек. Им грозит до шести лет тюрьмы, окончательного приговора все четверо дожидаются в заключении.

Всего во время беспорядков в Тбилиси 5 июля пострадали более 50 сотрудников СМИ.