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Здание МВД Грузии

МВД готово подключить к расследованию дела о смерти журналиста независимого эксперта

photo : The First Channel
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Темы:
Беспорядки в Тбилиси 5 июля: противники ЛГБТ избили журналистов (33)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210711/252278068/MVD-gotovo-podklyuchit-k-rassledovaniyu-dela-o-smerti-zhurnalista-nezavisimogo-eksperta.html

На данный момент уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. МВД Грузии предложило семье погибшего оператора телекомпании "Пирвели" Лексо (Александре) Лашкарава подключить к судебно-медицинской экспертизе независимого и международного эксперта, говорится в заявлении ведомства.

Лексо Лашкарава был найден мертвым утром в воскресенье в собственной квартире. Шесть дней назад он был жестоко избит противниками ЛГБТ. Оператор получил переломы костей лица, и понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома, накануне  был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале "Пирвели", где вспоминал события 5 июля.

Лексо Лашкарава
photo: Aleksandre Lashkarava / FB
Умер оператор, которого жестоко избили на акции в Тбилиси 5 июля

Мать Лексо Лашкарава, которая утром обнаружила сына мертвым, утверждает, что ее сын был абсолютно здоров до избиения на акции 5 июля, она связывает его смерть именно с этими событиями, но не может назвать конкретную причину.

"Следствие предложило членам семьи, чтобы в судебно-медицинской экспертизе принял участие независимый и международный эксперт по их личному усмотрению", - говорится в заявлении МВД.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.

Тбилисский городской суд
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Еще четырех напавших на журналистов в Тбилиси 5 июля отправили в тюрьму

К настоящему времени по обвинению в нападении на Лашкарава и еще одну сотрудницу телеканала  5 июля задержаны четверо человек. Им грозит до шести лет тюрьмы, окончательного приговора все четверо дожидаются в заключении. 

Всего во время беспорядков в Тбилиси 5 июля пострадали более 50 сотрудников СМИ.

 

Темы:
Беспорядки в Тбилиси 5 июля: противники ЛГБТ избили журналистов (33)

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