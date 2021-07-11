Землетрясение произошло на юге Грузии - восьмое за неделю

Подземные толчки вновь зафиксированы у села Самеба, недалеко от Дманиси, магнитуда толчков колебалась от 3 до 3,9

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,8 произошло у села Самеба (регион Квемо Картли) в 26 километрах от города Дманиси (104 километра до Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 14:42 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 километров.

Это уже восьмое землетрясение за неделю, которое было зафиксировано у села Самеба, магнитуда толчков колебалась от 3 до 3,9.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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