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Полицейский кордон. Акция протеста у офиса Грузинской мечты из-за смерти Лексо Лашкарава. 12 июля 2021 года

В административном порядке у офиса "Грузинской мечты" задержаны 12 человек

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (531)
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МВД Грузии считает, что участники акции, которые кидали в здание офиса правящей партии яйца и пакеты с краской, вышли за пределы свободы собраний и выражения, и нарушали общественный порядок

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. На акции у офиса правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в Тбилиси в административном порядке задержаны 12 человек, сообщает МВД Грузии.

Как говорится в заявлении ведомства, участники акции, которая состоялась накануне поздно вечером, вышли за рамки свободы собраний и выражения.

Акция протеста у офиса Грузинской мечты из-за смерти Лексо Лашкарава. 12 июля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Краска, яйца и аресты: что происходило в Тбилиси

Выразить протест правящей партии к ее центральному офису пришла часть манифестантов с проспекта Руставели. Недовольные  присутствием большого количества полицейских на этой локации, участники акции сначала пытались прорвать кордон у офиса, а затем стали кидать в фасад "Грузинской мечты" яйца и пакеты с краской. Несколько раз между манифестантами и полицией возникали стычки. Ситуация накалилась после того, как активисты пытались разбить автомобиль рядом с зданием.

Большую концентрацию полицейских у офиса правящей партии МВД объясняет необходимостью обеспечить максимальную безопасность участников акции и охрану общественного порядка.

Акции протеста СМИ в Тбилиси начались в воскресенье, после смерти оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава, который был жестоко избит агрессивно настроенными противниками ЛГБТ-сообщества.

Участники акции обвиняют власти в организации целенаправленной "охоты на журналистов" во время контракции и беспорядков 5 июля. В тот день пострадали 53 журналиста, оператора и фоторепортера.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (531)
Теги:
Акция, МВД Грузии, Грузия

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