15:44 14 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7201
  • 100 RUB4.2424
  • USD3.1404
Поиск
Полицейские задерживают протестующих у офиса партии Грузинская мечта. Акция в связи с гибелью Лексо Лашкарава 12 июля 2021 года

МВД Грузии задержало еще одного обвиняемого в нападении на журналистов

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1528)
75 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0d/252302340.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210714/252316302/MVD-Gruzii-zaderzhalo-esche-odnogo-obvinyaemogo-v-napadenii-na-zhurnalistov--.html

Задержанному 29-летнему участнику беспорядков 5 июля предъявлено обвинение по трем статьям УК, ему грозит лишение свободы сроком до шести лет

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Полиция задержала 29-летнего мужчину по обвинению в незаконном воспрепятствовании в профессиональной журналистской деятельности и групповом насилии, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным следствия, во время акции против "Тбилиси прайда" 5 июня, обвиняемый нанес словесные и физические оскорбления оператору Общественного вещателя при исполнении им служебных обязанностей.

Полицейские задерживают протестующих у офиса партии Грузинская мечта. Акция в связи с гибелью Лексо Лашкарава 12 июля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Грузинский фотокорреспондент остается в тяжелом состоянии после 5 июля

Уголовное дело возбуждено на трем статье УК Грузии – "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет), "Преследование, совершенное с применение насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет) и "Участие в групповом насилии" (наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет).

Как отмечают в МВД, следственные мероприятия по выявлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению, продолжаются. К этому времени идентифицировано и задержано более 20 человек – участников беспорядков 5 июня.

Во время акции против ЛГБТ в Тбилиси пострадали 53 журналиста, оператора и фоторепортера, а оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Смерть оператора вызвала волну протеста и вывела на улицы Тбилиси и других городов страны тысячи журналистов. Представители СМИ обвиняют власти в неспособности обеспечить их безопасность и требуют отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Преступность в Грузии (1528)
Теги:
Насилие, Журналисты, МВД Грузии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Похороны оператора ТВ Пирвели Лексо Лашкарава 13 июля 2021 года
Коридор из видеокамер: в Тбилиси похоронили оператора ТВ "Пирвели" - фото
Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек - видео
Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек - видео
Индийский штамм коронавируса: симптомы и отличия
Индийский штамм COVID: симптомы и отличия
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться