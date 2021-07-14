МВД Грузии задержало еще одного обвиняемого в нападении на журналистов

Задержанному 29-летнему участнику беспорядков 5 июля предъявлено обвинение по трем статьям УК, ему грозит лишение свободы сроком до шести лет

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Полиция задержала 29-летнего мужчину по обвинению в незаконном воспрепятствовании в профессиональной журналистской деятельности и групповом насилии, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным следствия, во время акции против "Тбилиси прайда" 5 июня, обвиняемый нанес словесные и физические оскорбления оператору Общественного вещателя при исполнении им служебных обязанностей.

Уголовное дело возбуждено на трем статье УК Грузии – "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет), "Преследование, совершенное с применение насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет) и "Участие в групповом насилии" (наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет).

Как отмечают в МВД, следственные мероприятия по выявлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению, продолжаются. К этому времени идентифицировано и задержано более 20 человек – участников беспорядков 5 июня.

Во время акции против ЛГБТ в Тбилиси пострадали 53 журналиста, оператора и фоторепортера, а оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Смерть оператора вызвала волну протеста и вывела на улицы Тбилиси и других городов страны тысячи журналистов. Представители СМИ обвиняют власти в неспособности обеспечить их безопасность и требуют отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров.

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