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Полицейские задерживают протестующих

Прокуратура Грузии продолжает признавать пострадавшими журналистов по делу 5 июля

© Sputnik / STRINGER
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Статус пострадавшего по делу беспорядков 5 июля к этому времени получили 53 человека, из них 47 журналистов

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Число признанных пострадавшими журналистов во время событий 5 июля увеличилось до 47, сообщает Первый канал.

Массовое нападение на журналистов произошло 5 июля во время акции противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. Агрессивно настроенные демонстранты избивали журналистов, обвиняя их в пропаганде сексуальных меньшинств. По официальным данным, в тот день пострадали 53 представителя СМИ.

По данным телеканала, прокуратура Грузии во вторник признала пострадавшими еще семь человек – журналистов и операторов различных телеканалов и информационных агентств.

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Официальный статус пострадавшего присуждает прокуратура Грузии. Этот статус не является отображением причинения вреда здоровью, а просто говорит о том, что человек стал жертвой определенного преступления.

Статус пострадавшего дает доступ ко всем материалам уголовного дела, право получить возмещение ущерба, а также он предоставляет возможность пользоваться охраной государства в случае необходимости.

Всего официальный статус пострадавшего по делу беспорядков 5 июля к этому времени получили 53 человека, из них 47 журналистов.

Расследование событий 5 июля ведется сразу по двум направлениям – вмешательство в работу журналистов и организация группового насилия. На сегодняшний день по делу задержаны 26 человек, из них 22 – за нападения на журналистов. 

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Теги:
Журналисты, Прокуратура, Акция, Грузия

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