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Молоток судьи в районном суде

Тбилгорсуд отправил в тюрьму чиновников, участвовавших в коррупционной схеме

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Происшествия
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В результате преступных действий строительные проекты "Объединенной компании по водоснабжению Грузии" выполнялись некачественно и деньги компании тратились нецелесообразно

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд отправил в тюрьму до приговора трех сотрудников "Объединенной компании по водоснабжению Грузии", обвиняемых во взяточничестве.

Обвиняемые Александр Батиашвили, Ираклий Сирадзе и Михаил Чабашвили проходят по двум эпизодам взяточничества. Следствие считает, что они получили взятки в размере 70 тысяч и 3,8 тысячи лари.

Служба государственной безопасности Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Три сотрудника водораспределительной компании Грузии пойманы на взятке

Суд принял сторону обвинения, которая настаивала на помещении обвиняемых под стражу на время следствия из-за угрозы давления на обвиняемых и уничтожения улик.

Между тем сторона защиты требовала отпустить обвиняемых под залог имущества, утверждая, что они невиновны.

О задержании Батиашвили, Сирадзе и Чабашвили стало известно в среду утром. По утверждению антикоррупционного департамента СГБ Грузии, обвиняемые вступали в сговор с компаниями, участвующими в тендерах "Объединенной компании по водоснабжению Грузии", и получали за это 2% от стоимости каждого проекта.

Также они трудоустраивали своих близких в эти компании на высокие должности.

В результате преступных действий строительные проекты "Объединенной компании по водоснабжению Грузии" выполнялись некачественно и деньги компании тратились нецелесообразно.

В случае если прокуратура докажет виновность обвиняемых, каждому из них грозит от 11 до 15 лет лишения свободы.

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