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Сейсмограф

Землетрясение произошло на юге Грузии

© CC BY-SA 3.0 / Yamaguchi / Kinemetrics seismograph
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2649)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210722/252386553/Zemletryasenie-proizoshlo-na-yuge-Gruzii.html

Очередной землетрясение в районе села Самеба на юго-западе Грузии, а этот раз сила толчков составила 3.0 магнитуды

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,0 произошло у села Самеба (регион Квемо Картли) в 26 километрах от города Дманиси (104 километра от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 07:17 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 11 километров.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2649)
Теги:
Землетрясение, Грузия

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