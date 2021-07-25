16:14 25 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6481
  • 100 RUB4.2138
  • USD3.1000
Поиск
Сейсмограф

Еще одно землетрясение произошло на юге Грузии

© AFP / Craig Mitchelldyer
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Землетрясения в Грузии (76)
504 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/05/249930952.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210725/252417320/Esche-odno-zemletryasenie-proizoshlo-na-yuge-Gruzii.html

Это уже второе землетрясение, зафиксированное в Грузии. Первое магнитудой 2,9 произошло часом ранее в 24 километрах от города Дманиси

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло у села Самеба (регион Квемо Картли) в 13 километрах от города Цалка (54 километра от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 12:14 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 километров.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Землетрясения в Грузии (76)
Теги:
Центр сейсмического мониторинга, Землетрясение, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Наоми Осака из Японии держит олимпийский факел после зажжения олимпийского огня на церемонии открытия
Олимпийские игры в Токио - лучшие фото церемонии открытия
Антипрививочники заявили в Тбилиси, что коронавируса не существует - видео
Антипрививочники заявили в Тбилиси, что коронавируса не существует - видео
Олимпиада в Токио: расписание сборной Грузии
Олимпиада в Токио: расписание выступлений сборной Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться