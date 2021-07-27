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Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе

МВД Грузии приняло участие в международной спецоперации – изъято 368 кг героина

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1549)
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В международной спецоперации по наркотранзиту были задействованы правоохранительные органы Грузии, Армении и Украины

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Восьмимесячная спецоперация с участием правоохранительных органов трех стран – Армении, Грузии и Украины – завершилась, изъято 368 килограммов героина, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

В спецоперации по наркотранзиту на Украине принимали участие сотрудники МВД Грузии совместно с таможенным департаментом Службы доходов Минфина.

По информации министерства внутренних дел Грузии, 22 июля текущего года в Киеве задержаны два члена организованной преступной группировки – граждане Турции, которые обвиняются в международной транзитной перевозке наркотических средств в особо крупном размере.

Тбилисский международный аэропорт им Шота Руставели . Главное здание
© Sputnik / STRINGER
Два килограмма кокаина обнаружены у гражданина Турции в Тбилисском аэропорту

Для разоблачения организованной преступной группировки правоохранители Армении, Грузии и Украины осуществили поставку под международным контролем.

В рамках следственных мероприятий было установлено, что в транзитном грузе было спрятано наркотическое вещество героин в особо крупном размере. Наркотики должны были переправить из Ирана, через Армению и Грузию, и доставить на Украину, а оттуда в Центральную Европу.

В качестве вещественного доказательства полиция изъяла 368 килограмма героина, стоимость которого на "черном рынке" составляет примерно 75 миллионов лари (около 25 миллионов долларов).

Следствие продолжают украинские правоохранители. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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Темы:
Преступность в Грузии (1549)
Теги:
Наркотики, МВД Грузии, Грузия

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