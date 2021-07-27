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Мужчина поджег себя у здания МВД в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2660)
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С ожогами разной степени тяжести мужчина был доставлен в больницу. По предварительной версии, на такой крайний шаг его толкнуло насилие, которому он подвергся со стороны полицейских

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Мужчина попытался покончить с собой методом самосожжения у здания МВД в Тбилиси.

Детали инцидента сообщает телекомпания "Формула".

По данным СМИ, мужчина принес с собой бензин и зажигалку. Вспыхнувшее пламя потушили сотрудники полиции.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Мужчина получил ожоги первой, второй и третьей степени тяжести на разных частях тела и был доставлен в больницу.

По оценке лечащего врача, его состояние тяжелое.

"В настоящее время пациент находится в отделении интенсивной терапии и проходит соответствующее лечение. На разных участках тела имеются ожоги разной степени. Состояние по-прежнему считается тяжелым", – сказал доктор Георгий Давлианидзе.

Как утверждает телекомпания, этот гражданин связался с ними несколько дней назад и сообщил, что в одном из отделений полиции в городе Рустави подвергся физическому насилию со стороны полицейских.

В "Формуле" факт самосожжения связывают с этим инцидентом.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2660)
Теги:
Насилие, МВД Грузии, Грузия

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