Мужчина поджег себя у здания МВД в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Мужчина попытался покончить с собой методом самосожжения у здания МВД в Тбилиси.
Детали инцидента сообщает телекомпания "Формула".
По данным СМИ, мужчина принес с собой бензин и зажигалку. Вспыхнувшее пламя потушили сотрудники полиции.
Мужчина получил ожоги первой, второй и третьей степени тяжести на разных частях тела и был доставлен в больницу.
По оценке лечащего врача, его состояние тяжелое.
"В настоящее время пациент находится в отделении интенсивной терапии и проходит соответствующее лечение. На разных участках тела имеются ожоги разной степени. Состояние по-прежнему считается тяжелым", – сказал доктор Георгий Давлианидзе.
Как утверждает телекомпания, этот гражданин связался с ними несколько дней назад и сообщил, что в одном из отделений полиции в городе Рустави подвергся физическому насилию со стороны полицейских.
В "Формуле" факт самосожжения связывают с этим инцидентом.
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