Очередное землетрясение в Грузии: эпицентр снова был в Самеба

Подземные толчки в районе села Самеба магнитудой 3,6 ощущались в 04:16 по тбилисскому времени на глубине 9 километров

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,6, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы районе села Самеба (регион Квемо Картли) в 13 километрах от города Цалка (54 километра от Тбилиси) и в 9 километрах от села Самеба в 04:16 по тбилисскому времени на глубине 9 километров.

В последние месяцы Самеба стала наиболее активной сейсмической зоной. Небольшие землетрясения здесь фиксируются практически каждую неделю.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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