12:46 30 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7043
  • 100 RUB4.2641
  • USD3.1197
Поиск
Сейсмограф

Очередное землетрясение в Грузии: эпицентр снова был в Самеба

© CC BY-SA 2.0 / Ken Lund / Seismographs
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Землетрясения в Грузии (77)
203 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/19/250700313.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210730/252460591/Ocherednoe-zemletryasenie-v-Gruzii-epitsentr-snova-byl-v-Sameba.html

Подземные толчки в районе села Самеба магнитудой 3,6 ощущались в 04:16 по тбилисскому времени на глубине 9 километров

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,6, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы районе села Самеба (регион Квемо Картли) в 13 километрах от города Цалка (54 километра от Тбилиси) и в 9 километрах от села Самеба в 04:16 по тбилисскому времени на глубине 9 километров.

В последние месяцы Самеба стала наиболее активной сейсмической зоной. Небольшие землетрясения здесь фиксируются практически каждую неделю.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Землетрясения в Грузии (77)
Теги:
Землетрясение, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дым над лесом вокруг Манавгата
Анталья лишилась солнца: дым лесных пожаров закрыл небо - фото
Что в Грузии думают о возвращении российских туристов и политике - видео
Что в Грузии думают о возвращении российских туристов и политике - видео
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться