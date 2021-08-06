20:28 06 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6624
  • 100 RUB4.2282
  • USD3.0927
Поиск
Сейсмограф - регистрация подземных толчков

Землетрясение произошло на юге Грузии

© CC BY-SA 3.0 / Yamaguchi / Kinemetrics seismograph
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Землетрясения в Грузии (79)
25 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/08/252251190.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210806/252525279/Zemletryasenie-proizoshlo-na-yuge-Gruzii.html

Эпицентр землетрясения магнитудой 3,4 находился на глубине 11 километров вблизи села Самеба муниципалитета Дманиси

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло у села Самеба (регион Квемо Картли) в 26 километрах от города Дманиси (104 километра от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 19:25 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 11 километров.

Сегодня днем в Грузии было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 3,5 вблизи города Болниси на юге стране. Предыдущее землетрясение у села Самеба произошло 1 августа.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Землетрясения в Грузии (79)
Теги:
Грузия, Землетрясение, Центр сейсмического мониторинга

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Правда войны в объективе Андрея Стенина - фото
Что происходит в Афганистане: противостояние с талибами и гуманитарная катастрофа
Что происходит в Афганистане: противостояние с талибами и гуманитарная катастрофа
Самые “старые” и “молодые” страны Европы
Самые “старые” и “молодые” страны Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться