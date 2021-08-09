На юго-востоке Грузии произошло сразу два землетрясения

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Сразу два землетрясения произошло в Грузии утром 9 августа, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Первые подземные толчки магнитудой 3.5 были зафиксированы в 07:24 по местному времени в Дманиси у села Самеба (регион Квемо Картли). Второе землетрясение магнитудой 3.3 произошло в той же местности в 08:03 утра.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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