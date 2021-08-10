Что стало причиной массовой гибели овец на юге Грузии

Фермер должен принести заключение специалистов, чтобы с точностью определить причину массовой гибели овец, заявили в мэрии

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Более 550 овец погибли на горе Абул в Ниноцминдском районе на юге Грузии (регион Самцхе-Джавахети) во время грозы, рассказали Sputnik Грузия в мэрии муниципалитета.

По словам заместителя мэра Ниноцминда Александра Микеладзе, в понедельник ночью была сильная гроза. Утром к мэрию поступил звонок от местного фермера, о гибели нескольких сотен овец.

"Честно говоря, это первый такой случай. Мы не слышали, чтобы из-за грозы могло погибнуть столько овец. Конечно, мэрия окажет поддержку, но для начала сам фермер должен принести заключение специалистов, чтобы с точностью определить причину массовой гибели", - рассказал Микеладзе.

По его словам, около 150 овец принадлежит местному жителю из села Тамбовка, а остальные фермеру из другого муниципалитета.

Пастбище находится в нескольких километрах от села.

В мэрии была создана специальная группа, которая изучит вопрос массовой гибели овец. Отчет комиссии будет известен на предстоящей неделе.

Стоимость одной овцы на рынке сегодня в среднем составляет 350 лари (более 110 долларов США).

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