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Пожар в Кварели локализован

Пожар на востоке Грузии локализован

photo: Emergency Management Service / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2686)
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Пожарным-спасателям удалось локализовать пожар в нескольких километрах от Кварели в гористой местности, опасности распространения огня на лес уже не существует

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Пожар в нескольких километрах от города Кварели в Кахети удалось локализовать, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Тушение пожара, который возник накануне, было возобновлено этим утром. На месте мобилизовано 60 пожарных-спасателей.

Пожар в Кварели локализован
photo: Emergency Management Service / FB
Пожар в Кварели локализован

На данный момент ведутся работы по ликвидации огня. Местность осматривается дроном.

По информации службы ЧС, в Центр по управлению общественной безопасности "112" МВД поступило сообщение о том, что в лесу возле Цицканантсери в Кварельском муниципалитете наблюдается сильное задымление и требуется помощь пожарных.

Пожарная бригада отправилась на место происшествия в кротчайшие сроки. В лесу горел нижний покров лиственного леса и существовала опасность распространения огня. Из-за отсутствия автомобильной дороги, пожарным пришлось пешком добираться по труднопроходимой местности к месту возгорания и тушить пожар при помощью индивидуального оборудования.

Работы по тушению пожара близ Цицканаантсери велись в непрерывном режиме до прошлой ночи. Ночью на месте происшествия находились пожарно-спасательные бригады.

Утром, как только восстановилась видимость, к месту возгорания направились дополнительные группы. На месте мобилизованы водяные насосы большой мощности (Rosenbauer Fox4), которые могут подавать воду на несколько километров.

К этому времени опасность распространения пожара в лесу больше не существует.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2686)
Теги:
Грузия, лесной пожар, Кахети

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