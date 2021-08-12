Пожар на востоке Грузии локализован

Пожарным-спасателям удалось локализовать пожар в нескольких километрах от Кварели в гористой местности, опасности распространения огня на лес уже не существует

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Пожар в нескольких километрах от города Кварели в Кахети удалось локализовать, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Тушение пожара, который возник накануне, было возобновлено этим утром. На месте мобилизовано 60 пожарных-спасателей.

photo: Emergency Management Service / FB Пожар в Кварели локализован

На данный момент ведутся работы по ликвидации огня. Местность осматривается дроном.

По информации службы ЧС, в Центр по управлению общественной безопасности "112" МВД поступило сообщение о том, что в лесу возле Цицканантсери в Кварельском муниципалитете наблюдается сильное задымление и требуется помощь пожарных.

Пожарная бригада отправилась на место происшествия в кротчайшие сроки. В лесу горел нижний покров лиственного леса и существовала опасность распространения огня. Из-за отсутствия автомобильной дороги, пожарным пришлось пешком добираться по труднопроходимой местности к месту возгорания и тушить пожар при помощью индивидуального оборудования.

Работы по тушению пожара близ Цицканаантсери велись в непрерывном режиме до прошлой ночи. Ночью на месте происшествия находились пожарно-спасательные бригады.

Утром, как только восстановилась видимость, к месту возгорания направились дополнительные группы. На месте мобилизованы водяные насосы большой мощности (Rosenbauer Fox4), которые могут подавать воду на несколько километров.

К этому времени опасность распространения пожара в лесу больше не существует.

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