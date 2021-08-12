Массовая облава: в Грузии задержаны 20 продавцов наркотиков

Среди задержанных наркореализаторов оказались трое иностранных граждан, которые также занимались в Тбилиси торговлей наркотиками

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. В результате масштабной спецоперации в Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси и Болниси задержаны 20 обвиняемых в реализации наркотиков, в том числе трое иностранных граждан, заявил на брифинге глава Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

Следствие установило, что задержанные систематически продавали наркотики. Перед задержанием полиция произвела "контрольные закупки" и записали эти факты на видео.

Что касается иностранных граждан, то МВД, не называя страну их гражданства, утверждает, что они были курьерами и прятали наркотики в разных местах в Тбилиси. При обыске у них были изъяты наркотики.

Всего в ходе спецоперации полиция изъяла до двух килограмм героина, 1,9 литра жидкости с амфетамином, 50 грамм порошка амфетаминов, 15 грамм MDMA, 50 таблеток "Субоксина" и до 200 грамм кокаина.

Также в доме одного из задержанных был обнаружен пистолет.

Всем задержанным грозит от 8 до 20 лет лишения свободы за незаконную реализацию наркотических веществ и прекурсоров.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.