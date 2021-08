Массовая облава: в Грузии задержаны 20 продавцов наркотиков

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. В результате масштабной спецоперации в Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси и Болниси задержаны 20 обвиняемых в реализации наркотиков, в том числе трое иностранных граждан, заявил на брифинге глава Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

Следствие установило, что задержанные систематически продавали наркотики. Перед задержанием полиция произвела "контрольные закупки" и записали эти факты на видео.