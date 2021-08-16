11:31 16 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6698
  • 100 RUB4.2534
  • USD3.1238
Поиск
სეისმოგრაფი

Серия землетрясений произошла ночью на юго-востоке Грузии

© CC BY 2.0 / lora_313 / Kilauea Seismographs
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Землетрясения в Грузии (86)
220606
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/19/250700341.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210816/252590342/Silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-na-yugo-vostoke-Gruzii.html

Сила землетрясений ночью стала возрастать и самое мощное магнитудой 5,1 случилось в 05:44 по тбилисскому времени

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Серия землетрясений произошла минувшей ночью у села Самеба (регион Самцхе-Джавахети) недалеко от грузино-армянской границы (104 километра от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Первый толчок был зафиксирован магнитудой в 3,7 был зафиксирован в 23:42 по местному времени, затем сила землетрясений стала возрастать, и самое мощное магнитудой 5,1 случилось в 05:44 по тбилисскому времени. Последний толчок произошел 05:51, и его магнитуда составила 3,0.

Информации о разрушениях пока не поступало.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Землетрясения в Грузии (86)
Теги:
Грузия, Землетрясение, Центр сейсмического мониторинга

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Разрушенный отель после землетрясения на Гаити
Разрушительное землетрясение на Гаити - фото ЧП
В Кабул вошли талибы*: что происходит в городе?
В Кабул вошли талибы*: что происходит в городе? - видео
Где в Европе здравоохранение лучше?
Где в Европе здравоохранение лучше?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться