Серия землетрясений произошла ночью на юго-востоке Грузии

Сила землетрясений ночью стала возрастать и самое мощное магнитудой 5,1 случилось в 05:44 по тбилисскому времени

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Серия землетрясений произошла минувшей ночью у села Самеба (регион Самцхе-Джавахети) недалеко от грузино-армянской границы (104 километра от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Первый толчок был зафиксирован магнитудой в 3,7 был зафиксирован в 23:42 по местному времени, затем сила землетрясений стала возрастать, и самое мощное магнитудой 5,1 случилось в 05:44 по тбилисскому времени. Последний толчок произошел 05:51, и его магнитуда составила 3,0.

Информации о разрушениях пока не поступало.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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