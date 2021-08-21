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Патрульная полиция

МВД Грузии выявило факт ввоза большого количества героина через границу

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Максимальное наказание за преступление составляет от 8 до 20 лет или бессрочное заключение

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Полиция изъяла большое количество героина на таможенном контрольно-пропускном пункте "Сарпи" на грузино-турецкой границе, задержан один человек, говорится в сообщении МВД Грузии.

Спецоперация МВД Грузии по задержанию торговцев наркотиками
photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia
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Сотрудниками Аджарского управления полиции МВД и таможенного управления налоговой службы Министерства финансов в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий был задержан О.Г. 1979 года рождения по факту незаконного приобретения и хранения большого количества наркотиков и их незаконного ввоза в Грузию.

В результате осмотра микроавтобуса, которым управлял О.Г., правоохранители изъяли в качестве вещественного доказательства спрятанный в двух пакетах в салоне автомобиля героин.

Максимальное наказание за преступление составляет от 8 до 20 лет или бессрочное заключение.

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Теги:
Наркотики, Грузия, полиция, МВД Грузии

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