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Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать

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Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (17)
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Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
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https://sputnik-georgia.ru/infographics/20201119/250100320/Vtoroy-tur-parlamentskikh-vyborov-v-Gruzii-gde-budut-golosovat.html

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы, однако в 17 из 30 мажоритарных округах понадобилось проведение второго тура

Парламентские выборы проходили по смешанной системе: избиратели выбирали 120 депутатов по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Согласно данным ЦИК, в законодательный орган страны по пропорциональной системе проходят девять партий и политических блоков. Что касается мажоритарной системы, то окончательные результаты будут известны после проведения второго тура, который пройдет 21 ноября.

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе
photo: Irakli Kobakhidze / FB
Кобахидзе не исключает, что оппозиция будет участвовать во втором туре выборов

Между тем, грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов и проводит перманентные акции с требованием нового голосования. Они проходят в Тбилиси и в других больших городах. Прошедшие в парламент оппозиционные партии заявили, что отказываются от депутатских мандатов, а также от участия во втором туре выборов.

Однако законодательство не предусматривает процедуру отказа кандидата от участия во втором туре. Соответственно, в бюллетене будут зафиксированы все кандидаты, которые перешли во второй тур.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, в каких округах пройдет второй тур.

Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (17)


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