Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы, однако в 17 из 30 мажоритарных округах понадобилось проведение второго тура

Парламентские выборы проходили по смешанной системе: избиратели выбирали 120 депутатов по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Согласно данным ЦИК, в законодательный орган страны по пропорциональной системе проходят девять партий и политических блоков. Что касается мажоритарной системы, то окончательные результаты будут известны после проведения второго тура, который пройдет 21 ноября.

Между тем, грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов и проводит перманентные акции с требованием нового голосования. Они проходят в Тбилиси и в других больших городах. Прошедшие в парламент оппозиционные партии заявили, что отказываются от депутатских мандатов, а также от участия во втором туре выборов.

Однако законодательство не предусматривает процедуру отказа кандидата от участия во втором туре. Соответственно, в бюллетене будут зафиксированы все кандидаты, которые перешли во второй тур.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, в каких округах пройдет второй тур.