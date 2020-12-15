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Крупнейшие инвесторы Грузии - III квартал 2020

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Крупнейшие инвесторы Грузии - III квартал 2020
© Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20201215/250353498/Krupneyshie-investory-Gruzii---III-kvartal-2020.html

Пандемия коронавируса COVID-19 отразилась на экономике Грузии, в том числе и на объеме прямых инвестиций

По предварительной оценке объём прямых инвестиций в Грузию в третьем квартале 2020 снизился на 23,6%, по сравнению с уточненными данными за тот же период 2019 года, и составил 302,6 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в третьем квартале 2020 года стали Великобритания, Нидерланды и США. Доля капиталовложений этих стран составляет 221,2 миллиона долларов. Это 73,1% от всего объема инвестиций.

Жинвальское водохранилище - плотина
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Инвестиции также поступили из Японии (15,6 миллиона долларов), Панамы (14,6 миллиона долларов), Объединенных арабских эмиратов (9,7 миллиона долларов), Люксембурга (8,3 миллиона долларов), Турции (7,8 миллиона долларов), Чехии (5,6 миллиона долларов), России (5,3 миллиона долларов) и других стран.

Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в третьем квартале 2020 года были финансовый сектор, энергетика и перерабатывающая промышленность.

Объем поступлений в эти сферы составляет 202 миллиона долларов – 66,8% всех инвестиций.

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Инвестиции также вкладывали в горнодобывающую промышленность (31 миллион долларов), недвижимость (20,6 миллиона долларов), связь (14,9 миллиона долларов), гостиницы и рестораны (7,9 миллиона долларов), здравоохранение и социальная помощь (2,7 миллиона долларов), сельское хозяйство и рыболовство (1,6 миллиона долларов) и так далее.

Теги:
Инвестиции, Грузия, Экономика


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