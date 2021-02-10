Кому и сколько должна Грузия?

Объем государственного внешнего долга Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов, по данным министерства финансов Грузии, в 2020 году увеличился на 31,3% и составил более 7,5 миллиарда долларов

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Внешний долг правительства Грузии составил около 7,2 миллиарда долларов – на 30,4% больше по сравнению с 2019 годом, а Нацбанка вырос почти на 50% и составил более 373 миллионов долларов.

Долг Грузии перед международными организациями в 2020 году вырос на 27,6% и составил более 5 миллиардов долларов. Самым крупным кредитором страны является Всемирный банк – на конец 2020 года Грузия задолжала международной организации около 2,1 миллиарда долларов - на 9,5% больше по сравнению с 2019 годом.

А общий долг Грузии 17 странам-кредиторам за 2020 год возрос на 55,2% и составил около 1,7 миллиарда долларов. Больше всего Грузия должна Германии – около 731,5 миллиона долларов, что на 95% больше, чем в 2019 году.

Внешний долг включает в себя и государственные ценные бумаги: евробонды на 500 миллионов долларов, размещенные в апреле 2008 года.

Приведенные данные не включают средства на обслуживание долга. Суммы внешнего долга указаны с учетом обменных валютных курсов на 31 декабря 2020 года.