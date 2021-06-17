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Контакты Национальных парков и заповедников Грузии

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Грузия делает ставку на туризм (138)
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Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210617/252053316/Kontakty-Natsionalnykh-parkov-i-zapovednikov-Gruzii.html

В конце мая все 93 охраняемые территории Грузии, закрытые из-пандемии коронавируса, возобновили работу

Агентство охраняемых территорий рекомендует посетителям соблюдать правила, разработанные для предотвращения распространения коронавируса. Среди прочего, рекомендовано покупать билеты дистанционно по ссылке или же оплачивать вход бесконтактно. Посетители должны носить маску в закрытых и в открытых пространствах.

В инфографике Sputnik Грузия вы найдете контакты основных национальных парков и заповедников страны, по которым можете узнать график работы и другие интересующие вас вопросы.

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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (138)
Теги:
Национальный парк, Туристы, Туризм, Грузия

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