Контакты Национальных парков и заповедников Грузии

В конце мая все 93 охраняемые территории Грузии, закрытые из-пандемии коронавируса, возобновили работу

Агентство охраняемых территорий рекомендует посетителям соблюдать правила, разработанные для предотвращения распространения коронавируса. Среди прочего, рекомендовано покупать билеты дистанционно по ссылке или же оплачивать вход бесконтактно. Посетители должны носить маску в закрытых и в открытых пространствах.

В инфографике Sputnik Грузия вы найдете контакты основных национальных парков и заповедников страны, по которым можете узнать график работы и другие интересующие вас вопросы.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.