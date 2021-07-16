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Олимпийские медали Грузии

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Грузия на Олимпиаде в Токио (21)
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Олимпийские медали Грузии
© Sputnik / Konstantin Ivanov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210716/252338406/Olimpiyskie-medali-Gruzii.html

После обретения Грузией независимости грузинские спортсмены выступали на шести летних и семи зимних Олимпиадах

Олимпийские игры в Токио должны были пройди еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса были перенесены, и 23 июля в столице Японии состоится церемония открытия Олимпиады 2020.

Грузию на Играх представят 35 спортсменов, которые выступят в 11 видах спорта.

Генсек НОК Грузии: Игры в Токио будут адскими для спортсменов >>

Sputnik Грузия представляет Олимпийских чемпионов Грузии и призеров всех Игр, на которых участвовала сборная страны.

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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (21)
Теги:
инфографика, Токио, Олимпийские игры, Грузия

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